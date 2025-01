Politiker fordern Konsequenzen aus Angriffen auf Einsatzkräfte

Berlin: Nach Angriffen auf Polizisten und andere Einsatzkräfte in der Silvesternacht in mehreren deutschen Städten wird über Konsequenzen diskutiert: SPD-Fraktionsvize Wiese sagte der Zeitung Welt, dass Rettungskräfte besser geschützt werden müssten. Er appellierte an die Union, einem entsprechenden Gesetz zuzustimmen - gleichzeitig warf Wiese dem früheren FDP-Justizminister Buschmann Versäumnisse vor. Der CDU-Innenpolitiker Throm fordert nach Angriffen auf Einsatzkräfte schnellere Strafverfahren. Ausländer sollten nach solchen Attacken aus Deutschland ausgewiesen werden. In der Silvesternacht sind allein in Berlin 37 Polizisten verletzt worden - mindestens 400 Menschen wurden festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 19:00 Uhr