Politiker fordern bei Trauerfeier in Solingen Zusammenhalt

Solingen: Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag mit drei Toten in Solingen hat Oberbürgermeister Kurzbach zum gesellschaftlichen Zusammenhalt aufgerufen. Bei der Trauerfeier sagte er, man werde weltoffen bleiben, gerade weil Terroristen nie gewinnen dürften. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst erklärte, der Anschlag werde Narben in der Gesellschaft hinterlassen. Bundespräsident Steinmeier betonte, Deutschland müsse jede Anstrengung unternehmen, um bestehende und neue Zugangsregeln bei Schutzsuchenden umzusetzen. Bei dem Anschlag am 23. August hatte der Angreifer drei Besucher des Stadtfestes in Solingen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt. In Haft sitzt ein 26-jährige Syrer, der über Bulgarien als Flüchtling nach Deutschland gekommen war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 13:00 Uhr