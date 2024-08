Politiker diskutieren über Konsequenzen aus Messerattacke

München: Nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen hat der bayerische Innenminister Herrmann die Sicherheitsbehörden im Freistaat in Alarmbereitschaft versetzt. Im BR-Interview sagte Herrmann, gerade für die bayerischen Volksfeste gebe es gut ausgereifte Sicherheitskonzepte. Zur Frage einer Verschärfung des Waffenrechts äußerte sich Herrmann kritisch: Im Fall von Solingen spreche derzeit alles dafür, dass es sich um einen islamistischen Anschlag gehandelt habe. Herrmann forderte eine grundsätzlich Neuorientierung in der Einwanderungspolitik: die Integrationsfähigkeit Deutschlands sei überfordert. SPD-Generalsekretär Kühnert sprach sich dagegen aus, das individuelle Recht auf Asyl aufzuweichen. Im Fall Solingen müsse die Frage gestellt werden, warum der mutmaßliche Täter nicht - wie geplant - nach Bulgarien abgeschoben werden konnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 08:00 Uhr