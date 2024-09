Politiker betonen beim Bundesratsjubiläum Bedeutung der Länderkammer

Bonn: Die Präsidentin des Bundesrates, Schwesig, hat die Bedeutung der Länderkammer für eine stabile Demokratie und den Schutz vor Diktatur betont. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern sagte bei den Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum in Bonn, der Bundesrat sei eine Lehre aus den Erfahrungen der Weimarer Republik und eine Antwort auf Willkür und Gewalt im nationalsozialistischen Deutschland. Wörtlich fügte sie hinzu: "Keine politische Kraft sollte zu viel Macht haben". Deshalb würden neben dem Bundestag auch die Länder über die Gesetze mitentscheiden. An dem Festakt nahm auch Bundespräsident Steinmeier teil. Auch der Bundestag wird heute 75 und feiert in Berlin unter anderem mit Bürgerfest und Tag der offenen Tür.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2024 16:00 Uhr