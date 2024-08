Politik diskutiert über militärischen Beistand für Israel

Berlin: Angesichts der drohenden Vergeltung durch den Iran wird darüber diskutiert, ob Deutschland Israel auch militärisch beistehen sollte. Eine entsprechende Forderung hat der Zentralrat der Juden in Deutschland an die Bundesregierung gerichtet. Auch der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Avi Primor, äußerte sich in diese Richtung. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, wiederum betonte, man solle keine entsprechenden Erwartungen wecken. Im WDR sagte Hardt wörtlich: "Ich fürchte, dass die Bundeswehr dazu gar nicht in der Lage wäre, selbst wenn wir das wollten." Auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Faber, äußerte sich skeptisch und verwies darauf, dass es bisher keine Anfrage aus Israel gebe. Der SPD-Verteidigungsexperte Schwarz betonte dagegen, der Schutz Israels sei deutsche Staatsräson. Im Ernstfall müssten diesen großen Worten auch Taten folgen.

