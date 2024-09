Polio-Impfungen im Gazastreifen kommen gut voran

Gaza-Stadt: Bei einer Polio-Impfkampagne im Gazastreifen sind an den ersten beiden Tagen mehr als 161.000 Kinder geimpft worden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurde damit ein Viertel der Kinder erreicht, die den Wirkstoff erhalten sollen. Die WHO geht davon aus, dass die Impfkampagne im Gazastreifen noch zehn Tage dauern wird. Wegen der unhygienischen Zustände mit hunderttausenden Vertriebenen auf engstem Raum war im Gazastreifen vor Kurzem der erste Fall von Polio, also Kinderlähmung, seit 25 Jahren entdeckt worden. Betroffen ist ein elf Monate altes Baby.

