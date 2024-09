Polio-Impfkampagne im Gazastreifen ist offiziell angelaufen

Genf: Im Gazastreifen hat die großangelegte Kampagne zur Impfung Hunderttausender Kinder gegen das Polio-Virus begonnen. Das haben die Weltgesundheitsorganisation in Genf sowie das Gesundheitsministerium in Gaza bestätigt. An drei Tagen soll in verschiedenen Zonen nicht gekämpft werden, damit die Kinder die Schluckimpfung bekommen können. Erstmals seit einem Vierteljahrhundert war bei einem Baby im Gazastreifen ein Fall von Kinderlähmung nachgewiesen worden. Mit der Impfkampagne soll ein größerer Ausbruch verhindert werden. Für Aufregung hatte am frühen Morgen eine Nachricht der israelischen Armee gesorgt. Sie fand in einem Tunnel im Rafah im Süden des Gazastreifens die Leichen sechs israelischer Geiseln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 13:00 Uhr