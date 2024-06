Polen und Niederlande stehen sich bei Fußball-EM gegenüber

Hamburg: Bei der Fußball-EM stehen sich Polen und die Niederlande gegenüber. Es ist das erste Spiel der Gruppe D. In der Gruppe C treffen ab 18 Uhr Slowenien und Dänemark aufeinander. Das Abendspiel bestreiten ab 21 Uhr Serbien und England. Vor dem ersten Spiel des heutigen Tages ist es in Hamburg zu einem Zwischenfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte in der Nähe der Reeperbahn ein Mann mit Spitzhacke und Molotowcocktail Journalisten und EM-Fans. Beamte stoppten ihn mit einem Schuss ins Bein. Ein Polizeisprecher sagte, es gebe bisher keinen Hinweis, dass die Tat einen Bezug zur Fußball-EM hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 15:00 Uhr