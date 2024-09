Polen ruft wegen Hochwasser den Katastrophenfall aus

Warschau: In mehreren EU-Staaten verschärft sich nach dem Dauerregen der letzten Tage die Hochwasserlage. Polen hat den Katastrophenfall ausgerufen. Das teilte Regierungschef Tusk nach einer Kabinettssitzung mit. In Polen verschärft sich derzeit die Situation an der Oder und ihrer Nebenflüsse. Stellenweise stehen ganze Gemeinden unter Wasser. Betroffene sitzen in ihren Häusern fest und verfügen weder über Strom noch Trinkwasser. Ähnlich ist die Lage in Tschechien und Rumänien. Auch dort stehen ganze Regionen unter Wasser und mehrere Menschen werden vermisst. Die Regierung in Tschechien hat nun beschlossen, die Armee einzusetzen. Geplant ist, dass bis zu 2.000 Soldaten die zivilen Behörden bis Ende Oktober unterstützen. Unter anderem sollen Menschen über Armeehubschrauber mit Trinkwasser und Lebensmitteln versorgt werden. Insgesamt sind infolge der Überflutungen in den europäischen Nachbarländern bislang 18 Menschen ums Leben gekommen.

