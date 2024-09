Polen evakuiert wegen Starkregens erste Dörfer

Prag: In Polen und Tschechien sind nach anhaltenden Regenfällen die Wasserstände in vielen Flüssen stark gestiegen. In der Nähe der polnischen Stadt Oppeln in Schlesien mussten zwei Dörfer evakuiert werden. In Tschechien wurde in mehreren Regionen die dritte Hochwasserstufe ausgerufen. Andernorts kam es durch plötzlichen Starkregen zu Überschwemmungen. Im südböhmischen Budweis errichten Feuerwehrleute seit dem Abend Hochwasserschutzwände an mehreren Flüssen, unter anderem an der Moldau. In Wien wurden die Menschen aufgefordert, wegen des Starkregens zu Hause zu bleiben. In Bayern haben die Dauerniederschläge bisher in höheren Lagen der Alpen bis zum bayerischen Wald für eine geschlossene Schneedecke gesorgt. Darunter wird der Schnee zu Regen und lässt die Pegel steigen. Über die Ufer getreten sind schon Teile des weißen Regen in der Oberpfalz, und der Traun im Landkreis Traunstein.

