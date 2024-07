Pogacar gewinnt zum dritten Mal Tour de France

Nizza: Der slowenische Radprofi Tadej Pogacar hat zum dritten Mal die Tour de France gewonnen. Beim abschließenden Zeitfahren von Monaco nach Nizza holte er seinen sechsten Etappensieg, vor Jonas Vingegaard aus Dänemark und dem Belgier Remco Evenepoel. Damit fuhren am Schlusstag die drei Besten entsprechend ihrer Platzierung in der Gesamtwertung ins Ziel. Anders als üblich endete das bedeutendste Radrennen der Welt diesmal nicht in Paris. Denn in der französischen Hauptstadt laufen bereits die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele, die am Freitag beginnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 20:00 Uhr