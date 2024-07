Plattling wird Standort für neues Verwaltungsgericht

München: Die Stadt Plattling in Niederbayern soll der Standort für ein neues Verwaltungsgericht werden. Das hat das Kabinett beschlossen und damit einen langen Streit in der Koalition beendet. Zunächst war Freyung im Bayerischen Wald vorgesehen, die Freien Wähler sprachen sich dann für Deggendorf aus. Am Ende schlug die CSU Plattling als Kompromiss vor. In der Stadt wird nun nach einem Gebäude für das Verwaltungsgericht gesucht. Ab Sommer 2028 sollen dort rund 50 Mitarbeiter tätig sein. Niederbayern ist bislang der einzige Regierungsbezirk, der über kein eigenes Verwaltungsgericht verfügt.

