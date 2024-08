Plätze in Abschiebungshaft bleiben oft ungenutzt

Berlin: Die Zellen in der deutschen Abschiebehaft und im Ausreisegewahrsam bleiben derzeit oft leer. Das hat eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes unter allen Bundesländern ergeben. So hatte Bayern, das allein über 262 Haftplätze verfügt, Ende August lediglich 171 Plätze belegt. Dennoch erhöht Bayern nach Angaben des Innenministeriums derzeit weiter seine Kapazitäten. So entstehen unter anderem in Passau gerade weitere 100 Plätze nur für Abschiebehaft. In Niedersachsen sind derzeit 17 von 48 Plätzen belegt, in Nordrhein-Westfalen 84 von 175 Plätzen.

