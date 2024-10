PKK reklamiert Anschlag in Ankara für sich

Istanbul: Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hat sich nun doch zu dem Anschlag mit fünf Toten in Ankara bekannt. Ein entsprechendes Bekennnerschreiben haat die PKK-nahe Nachrichtenagentuur ANF veröffentlicht. Sie beruft sich dabei auf die HPG, den militärischen Arm der Kurdenpartei. Der Anschlag war Mittwochnachmittag vor dem Hauptquartier der türkischen Rüstungsindustrie etwa 40 Kilometer von Ankara entfernt verübt worden. Fünf Menschen wurden dabei getötet und 22 weitere verletzt. Die türkische Regierung hatte die PKK dafür verantwortlich gemacht und in der Folge kurdische Gebiete in Syrien und im Irak bombardiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.10.2024 11:15 Uhr