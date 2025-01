Pistorius zeigt sich zuversichtlich bei Ukraine-Hilfe

Kiew: Eine Woche vor der Amtsübernahme von Donald Trump in den USA ist Bundesverteidigungsminister Pistorius nach Kiew gereist. Er will dort ein deutliches Signal der Solidarität senden. Nämlich, dass die Europäische Union und die NATO weiter fest an der Seite der Ukraine stehen. Er wolle auch deutlich machen, dass Deutschland als größter Nato-Partner eine besondere Rolle bei der Hilfe für die Ukraine spiele, so Pistorius. Das Land hofft derzeit auf weitere drei Milliarden Euro Unterstützung aus Deutschland. Trotz der angespannten Lage auf dem Schlachtfeld zeigt sich Pistorius zuversichtlich: Die Ukraine habe eine reelle Chance, mit Unterstützung des Westens auf Augenhöhe zu vernünftigen Verhandlungen im Laufe des Jahres zu kommen.

