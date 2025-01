Pistorius will Ukraine-Kontaktgruppe fortführen

Ramstein: Verteidigungsminister Pistorius hat sich dafür ausgesprochen, die Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auch nach dem Regierungswechsel in den USA fortzusetzen. Nach einem Treffen mit Verteidigungsministern und Vertretern von rund 50 Ländern in Ramstein sagte Pistorius, bei allem, was im Jahr 2025 auf die Ukraine zukomme, sei es wichtig, dass das Land aus einer Position der Stärke heraus agieren und gegebenenfalls verhandeln könne. Für die Koordinierung brauche es aber auch weiterhin ein Ramstein-Format, sagte Pistorius mit Blick auf die Ukraine-Kontaktgruppe. Das Format habe sich in seiner jetzigen Form bewährt. Deshalb wolle Deutschland daran festhalten. Deutschland werde sämtliche zugesagten Waffen und Fahrzeuge liefern. Darüber hinaus bekomme die Ukraine weitere Lenkflugkörper für IRIS-T-Systeme, so Pistorius weiter. Vorher hatte US-Verteidigungsminister Austin bereits ein neues Hilfspaket für die Ukraine angekündigt - mit Raketen für die Luftabwehr, Munition und Marschflugkörpern.

