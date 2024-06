Pistorius will Reserve der Bundeswehr verstärken

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius will den Wehrdienst in Deutschland neu strukturieren, auf eine Wehrpflicht aber vorerst verzichten. Wer volljährig wird, soll ab dem kommenden Jahr einen Online-Fragebogen ausfüllen. Männer müssen Angaben zu Ausbildung, Gesundheitszustand und Interesse an der Bundeswehr abgeben. Musterungsbescheide sind dann verbindlich. Für Frauen bleibt die Auskunft freiwillig, da die im Grundgesetz verankerte und ausgesetzte Wehrpflicht für sie nicht gilt. Mit dem Modell nach schwedischem Vorbild will Pistorius langfristig 260.000 Reservisten aufbauen, die die Bundeswehr im Verteidigungsfall schnell verstärken können. Wohlfahrtsverbände fordern den Verteidigungsminister auf, parallel die freiwilligen Dienste zu stärken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 20:00 Uhr