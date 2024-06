Pistorius' Wehrdienstmodell löst geteiltes Echo aus

Berlin: Die Union hat die Vorschläge von Verteidigungsminister Pistorius für ein neues Wehrdienstmodell als unzureichend kritisiert. Die Pläne würden den sicherheitspolitischen Anforderungen nicht gerecht, sagte Verteidigungsexperte Hahn, der "Augsburger Allgemeinen". Seiner Ansicht nach hat Pistorius in der Koalition nicht durchsetzen können, die Voraussetzungen für den personellen Aufwuchs der Streitkräfte und die Einführung einer Wehrpflicht zu schaffen. Der Vizechef des Bundeswehrverbandes, Bohnert, sprach im BR dagegen von einem Schritt in die richtige Richtung. Pistorius will nach schwedischem Vorbild neue Rekruten für die Bundeswehr gewinnen. Wer volljährig wird, soll per Fragebogen über die Bereitschaft zum Dienst an der Waffe Auskunft geben. Für junge Männer ist das verpflichtend, für Frauen nicht. Der Wehrdienst soll freiwillig bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 23:00 Uhr