Pistorius verweist auf Loyalität in Debatte über K-Frage

Passau: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat in der Frage nach einer möglichen Kanzlerkandidatur an Stelle von Olaf Scholz auf seine Loyalität verwiesen. Der SPD-Politiker bezeichnete sich bei einer Diskussionsveranstaltung in Passau als "Parteisoldat". Eine Kandidatur wollte er aber nicht grundsätzlich ausschließen. Das einzige, das er ausschließen könne, sei, dass er noch Papst werde, so Pistorius. - In der Diskussion haben zwei führende SPD-Bundestagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen, die beiden Vorsitzenden der SPD-Landesgruppe im Bundestag, Wiese und Esdar, auf eine kritische Debatte in den Wahlkreisen verwiesen. Sie erklärten in einem gemeinsamen Statement, man höre dort viel Zuspruch für Pistorius.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2024 01:00 Uhr