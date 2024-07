Pistorius verteidigt Stationierung von US-Langstreckenwaffen

Berlin: Die Bundesregierung hat Kritik an der Stationierung amerikanischer Langstreckenwaffen in Deutschland zurückgewiesen. Verteidigungsminister Pistorius sagte den ARD-Tagesthemen am Rande des Nato-Gipfels, von einem Wettrüsten könne keine Rede sein. Mit Blick auf die Verlegung der Marschflugkörper, Flugabwehrraketen und Überschallwaffen ab 2026 betonte er, dass Russland solche System vermutlich schon länger in Kaliningrad stationiert habe. Nun gehe es um Abschreckung. Ähnlich äußerte sich die Grünen-Verteidigungsexpertin Brugger: Sie verstehe die Assoziationen zum Kalten Krieg, sagte sie im Deutschlandfunk, die Maßnahmen dienten aber der Verteidigung. AfD-Chef Chrupalla warnte, die US-Langstreckenwaffen, die auch Moskau erreichen würden, machten Deutschland zur Zielscheibe. Die Linke sprach von einer Aufrüstungsspirale.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 09:00 Uhr