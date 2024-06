Pistorius stellt Pläne für neuen Wehrdienst vor

Berlin: Verteidigungsminister Pistorius will heute seine Pläne für einen neuen Wehrdienst vorstellen. Hintergrund ist der Personalmangel in der Truppe in Zeiten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Pistorius' Parteikollegin Esken betont das Prinzip der Freiwilligkeit. Die SPD-Chefin hat der Funke Mediengruppe gesagt, man müsse junge Menschen motivieren, dürfe aber nicht über ihre Köpfe hinweg diskutieren. Unionsfraktionsvize Wadephul fordert ein tragfähiges Konzept. Er hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, es gehe um eine ebenso zügige wie dauerhafte Lösung des Personalproblems. Die Wehrpflicht war 2011 ausgesetzt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2024 04:00 Uhr