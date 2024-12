Pistorius spricht sich für stärkeres Engagement der Bundeswehr im Nahen Osten aus

Bagdad: Verteidigungsminister Pistorius hat ein stärkeres Engagement der Bundeswehr im Nahen Osten gefordert. Nach dem Sturz des Assad-Regimes brauche die Region Stabilität, sagte er den ARD-"Tagesthemen". Konkret schlägt Pistorius vor, die Präsenz der Bundeswehr im Irak zu verstärken. Deutsche Soldaten sind dort an einer internationalen Ausbildungsmission beteiligt. Außenministerin Baerbock empfängt heute mehrere europäische Amtskollegen, um über die Lage in Syrien zu beraten. Zuvor hatte sie einen Acht-Punkte-Plan für die Zukunft des Landes vorgestellt. Darin bietet Deutschland Syrien umfangreiche Hilfe an, etwa beim Wiederaufbau und bei der Vernichtung von Chemiewaffenarsenalen. Außerdem soll das Land mit acht Millionen Euro Soforthilfe unterstützt werden. Baerbock will zudem mit den Nachbarländern Syriens, den G7-Staaten, den Vereinten Nationen und der EU über einen geordneten Rückkehrprozess von syrischen Staatsangehörigen beraten.

