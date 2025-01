Pistorius sieht Bundeswehr-Brigade in Litauen im Zeitplan

Vilnius: Verteidigungsminister Pistorius sieht den Aufbau der geplanten Bundeswehr-Brigade im Nato-Partnerland Litauen auf einem guten Weg. Die Stationierung schreite konsequent und planmäßig voran, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch in Vilnius. Seine litauische Kollegin nannte das deutsche Engagement lebenswichtig. Aktuell sind in Litauen rund 150 Bundeswehr-Soldaten damit beschäftigt, den Aufbau der geplanten Brigade voranzutreiben. Die Nato will ihre Ostflanke besser schützen.

