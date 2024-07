Pistorius setzt Fokus auf laufenden Betrieb der Bundeswehr

Eielson: Verteidigungsminister Pistorius will sich angesichts knapper Kassen bei der Bundeswehr erst einmal auf den laufenden Betrieb konzentrieren. Bei seinem Besuch in Alaska betonte Pistorius, im kommenden Jahr müsse die Einsatz- und Übungsfähigkeit der Truppe im Vordergrund stehen. Unter anderem gehe es darum, das notwendige Material zu ersetzen. Wörtlich sagte Pistorius: "Die Truppe muss ihren Job erledigen können, darauf kommt es an." Was darüber hinaus an größeren Projekten starten könne, würden die nächsten Monate zeigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2024 01:00 Uhr