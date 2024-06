Pistorius sagt Ukraine weitere Waffen zu

Rostock: Die Bundesregierung will der Ukraine weitere Waffen liefern. Das hat Verteidigungsminister Pistorius bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf einem Truppenübungsplatz in Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Dort werden gerade ukrainische Soldaten am Luftabwehrsystem Patriot ausgebildet. Es geht demnach bei der Lieferung unter anderem um Panzerabwehrwaffen, Scharfschützengewehre und Handwaffen. Zusammen mit Dänemark, den Niederlanden und Norwegen sollen der Ukraine außerdem 100 Patriot-Lenkflugkörper zur Verfügung gestellt werden.

