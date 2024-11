Pistorius nimmt neuen Airbus-Helikopter in Empfang

Donauwörth: Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat am Vormittag den ersten von 62 Hubschraubern eines neuen Typs an die Bundeswehr übergeben. Verteidigungsminister Pistorius nahm ihn stellvertretend in Donauwörth in Empfang. Dabei lobte er, dass Airbus den Hubschrauber vom Typ H145M schon elf Monate nach Vertragsschluss fertiggestellt hat. Im Zuge der Zeitenwende bei der Bundeswehr ist dieser leichte Kampfhubschrauber nach Ansicht des Verteidigungsministers ein weiterer Meilenstein. Deutschland halte mit dieser Investition außerdem seine Zusagen gegenüber der NATO. In der neuen Version kann der H145M nach Angaben von Airbus auch zusammen mit Drohnen eingesetzt werden.

