Pistorius macht in K-Frage Weg für Scholz frei

Berlin: Die K-Frage in der SPD ist entschieden: Verteidigungsminister Pistorius hat in einem Video erklärt, dass er für das Amt des Bundeskanzklers nicht zur Verfügung steht. Das sei seine souveräne Entscheidung. Olaf Scholz sei ein starker Kanzler und der richtige Kanzlerkandidat, er stehe für Vernunft und Besonnenheit. In den Tagesthemen gab Pistorius sich überzeugt, dass die SPD mit Olaf Scholz eine reelle Chance habe, zu gewinnen, wenn sie geschlossen sei. Gute Beliebtheitswerte in Umfragen ließen sich nicht einfach in Stimmen an der Wahlurne umwandeln. Niedersachsens Ministerpräsident Weil stärkte dem Bundeskanzler den Rücken und sagte, die Ministerpräsidenten fänden auch richtig, dass man mit Olaf Scholz in den Bundestagswahlkampf ziehe. Dessen Nominierung soll am Montag in der regulären Sitzung des Parteivorstands erfolgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2024 06:00 Uhr