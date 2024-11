Pistorius macht in der K-Frage den Weg für Scholz frei

Berlin: Die SPD wird mit Bundeskanzler Scholz als Kanzlerkandidat in die vorgezogene Neuwahl ziehen. Verteidigungsminister Pistorius, den einige SPD-Mitglieder lieber an der Spitze gesehen hätten, erklärte am Abend, dass er für das Amt nicht zur Verfügung steht. In den Tagesthemen im Ersten appellierte er an die SPD, gemeinsam und geschlossen für eine zweite Amtszeit von Scholz zu kämpfen. Dieser sei ein hervorragender Regierungschef und habe sehr gute Chancen auf einen Wahlsieg. Zu seinen hohen Zustimmungswerten sagte er im ZDF, die seien auch vergänglich und ließen sich nicht einfach in Wählerstimmen umwandeln. SPD-Chef Klingbeil kündigte an, dass die SPD-Spitzen Präsidium und Bundesvorstand am Montag die Nominierung von Scholz als Kanzlerkandidat vorschlagen werden.

