Pistorius kündigt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine an

Ramstein: Verteidigungsminister Pistorius hat Verständnis für den Wunsch der Ukraine nach weiterreichenden Waffen geäußert. Zu einer entsprechenden Bitte von Präsident Selenskyj beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe sagte Pistorius, dies sei eine Entscheidung der Regierungschefs. Die Position einiger Parteien bei den Landtagswahlen spielten dabei keine Rolle, unterstrich Pistorius in Anspielung auf AfD und BSW. Allerdings wird Deutschland der Ukraine Pistorius zufolge zwölf weitere Panzerhaubitzen liefern. Sechs der modernen Artilleriegeschütze mit einer Reichweite von mehr als 30 Kilometern würden noch in diesem Jahr geliefert, sechs weitere im nächsten Jahr. Selenskyj hat in Ramstein seine Forderung bekräftigt, vom Westen gelieferte Langstreckenwaffen auch gegen Ziele in Russland einsetzen zu dürfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2024 13:00 Uhr