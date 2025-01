Pistorius ist zu Gesprächen in Kiew eingetroffen

Kiew: Bundesverteidigungsminister Pistorius ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Bei den Gesprächen mit der Regierung in Kiew soll es um die weitere militärische Unterstützung des Landes im Kampf gegen Russland gehen. Pistorius sprach bei seiner Ankunft in Kiew von einem Signal, dass Deutschland als größtes Nato-Land in Europa an der Seite der Ukraine stehe. Bereits gestern hatten Deutschland, Frankreich, Polen, Großbritannien und Italien der Ukraine verstärkte Unterstützung zugesichert. Das Treffen der Verteidigungsminister der Länder im sogenannten Fünfer-Format war nach dem Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Trump eingerichtet worden.

