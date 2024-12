Pistorius fordert stärkeres deutsches Engagement in Nahost

Bagdad: Verteidigungsminister Pistorius fordert nach dem Umsturz in Syrien ein stärkeres Engagement in der Region. "Wir müssen mehr machen", sagte er in Bagdad den ARD-"Tagesthemen", politisch und militärisch. Deutschland könne weitere Bundeswehrsoldaten in den Irak schicken, um Sicherheitskräfte dort auszubilden. Pistorius regte außerdem an, mit den neuen Machthabern in Syrien zusammenzuarbeiten. Dafür müsse aber klar sein, "wohin die Reise in Syrien geht". Aufständische unter Führung der islamistischen HTS-Miliz hatten am Wochenende die Hauptstadt Damaskus erobert und Diktator Assad gestürzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.12.2024 01:00 Uhr