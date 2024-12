Pistorius fordert mehr europäisches Engagement bei Verteidigung

Berlin: Der Bundestag hat über mehrere Gesetz-Entwürfe beraten, die die Bundeswehr stärken sollen. Verteidigungsminister Pistorius sagte, Europa müsse mehr tun für Frieden und Sicherheit. Als wichtiges Element nannte er die Aufstellung einer Brigade, die in Litauen stationiert werden soll. Diese nehme täglich mehr Gestalt an. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hahn, kritisierte, andere Verbände müssten zugunsten der Brigade Litauen auf Material verzichten. Im Bundestag stehen heute zahlreiche weitere Themen auf der Tagesordnung. Am frühen Abend wird über den fraktionsübergreifenden Antrag diskutiert, Schwangerschaftsabbrüche bis zur zwölften Woche aus dem Strafgesetz herauszunehmen. Im Anschluss geht es um einen Antrag mehrerer Abgeordneter zur Organspende. Sie wollen, dass Jeder als Organspender gilt, der nicht aktiv widerspricht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 10:00 Uhr