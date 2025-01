Pistorius fordert 30 Milliarden Euro mehr für Verteidigung ab 2028

Berlin: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat erneut eine deutliche Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben gefordert. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er, ab 2028 - wenn das zusätzliche Geld des Sondervermögens weg sei - brauche man mindestens 85 Milliarden Euro. Das seien 30 Milliarden mehr als heute, so Pistorius. Für das vergangene Jahr hatte Deutschland Verteidigungsausgaben in Höhe von etwa 52 Milliarden Euro veranschlagt, dazu kam das Geld aus dem Sondervermögen für die Modernisierung der Bundeswehr. Unterm Strich sind das etwa zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Pistorius hält eher einen Anteil von drei Prozent für nötig. Das seien nach heutigem Stand etwa 120 Milliarden Euro. Da sei Deutschland aber noch lange nicht, so Pistorius. Der künftige US-Präsident Trump hatte in der vergangenen Woche von den Bündnispartnern der NATO fünf Prozent Verteidigungsausgaben verlangt.

