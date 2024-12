Pistorius bringt mehr deutsche Soldaten in Nahost ins Spiel

Bagdad: Verteidigungsminister Pistorius hat ein stärkeres Engagement der Bundeswehr im Nahen Osten in Spiel gebracht. Nach dem Sturz des Assad-Regimes brauche die Region Stabilität, sagte er den ARD-"Tagesthemen". Konkret schlägt Pistorius vor, die Präsenz der Bundeswehr im Irak zu verstärken. Deutsche Soldaten sind dort an einer internationalen Ausbildungsmission beteiligt. Europa müsse aus seinen Fehlern vor einigen Jahren lernen, als man sich kaum um die Situation in Syrien gekümmert habe. Über die Lage in der Region berät Außenministerin Baerbock heute mit mehreren EU-Kollegen in Berlin.

