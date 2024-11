Pilotabschluss für bundesweiten Metall-Tarifvertrag steht

Hamburg: Der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie ist beendet. Die IG Metall sowie Vertreter der Arbeitgeber haben sich in einer Nachtsitzung auf einen Pilotabschluss geeinigt. Wie die Einigung genau aussieht, wollen beide Seiten in Kürze auf einer Pressekonferenz vorstellen. Erstmals hatten Vertreter zweier Tarif-Bezirke, aus Bayern und dem Gebiet Nord, gemeinsam verhandelt. Der Pilotabschluss soll nun in den übrigen neun Tarifgebieten übernommen werden. Dazu sind noch einmal regionale Treffen notwendig. Am Ende soll für alle fast vier Millionen Beschäftigten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie der gleiche Tarifvertrag gelten. Zuletzt hatte es zahlreiche Warnstreiks gegeben, auch gestern in Bayern: 34.000 Beschäftigte in über 100 Betrieben hatten zeitweise die Arbeit niedergelegt.

