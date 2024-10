Physik-Nobelpreis geht an KI-Grundlagen-Forscher

Stockholm: Den Nobelpreis für Physik teilen sich in diesem Jahr der US-amerikanische Wissenschaftler John Hopfield und der Brite Geoffrey Hinton, der in Kanada lebt. Beide gelten als Pioniere bei der Erforschung von künstlichen neuronalen Netzwerken, die wiederum als Grundlage für die Künstliche Intelligenz dienen. Die Arbeit von Hopfield und Hinton sei bereits von größtem Nutzen für die Wissenschaft, die Technik und das tägliche Leben gewesen, erklärte das Nobel-Komitee in Stockholm am späten Vormittag. Der 91-jährige Hopfield hat unter anderem eine Methode entwickelt, die Muster speichern und wiederherstellen kann. Darauf aufbauend hat sein 76-jähriger Kollege Hinton eine Methode erarbeitet, mit deren Hilfe Bilder klassifiziert und neue Muster erstellt werden können.

