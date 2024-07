Philipsen gewinnt die zehnte Etappe der Tour de France

Zum Sport: Der Belgier Jasper Philpsen hat die zehnte Etappe der Tour de France in Saint Amand Montrond gewonnen. Er besiegte im Sprint den Träger des grünen Trikots, Biniam Girmay aus Eritrea, der aber weiter die Sprintwertung anführt. Platz drei ging an Pascal Ackermann aus Kandel. Im gelben Trikot des Gesamtführenden bleibt der Slowene Tadej Pogacar. Nach dem heutigen Flachstück geht es morgen wieder in die Berge. Die Etappe führt durchs Zentralmassiv.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2024 18:15 Uhr