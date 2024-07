Pflegekasse fehlen langfristig 24 Milliarden Euro

Berlin: Der Pflegeversicherung in Deutschland werden nach jetzigem Stand langfristig rund 24 Milliarden Euro in der Kasse fehlen. Zu dieser Einschätzung kommen Experten in einem Bericht, den das Bundeskabinett heute verabschiedet hat. Gesundheitsminister Lauterbach sagte bei der Vorstellung des Berichts, die Ampel-Koalition müsse sich noch in dieser Legislaturperiode mit der Finanzierung der Versicherung auseinandersetzen. Nach der Sommerpause will er ein Konzept für eine große Reform der Pflegeversicherung vorstellen. Angesichts der Finanzierungslücke forderten mehrere Sozialverbände eine solche Reform. Die Diakonie Deutschland erklärte, es gebe bei der Pflege keine fehlenden Erkenntnisse, sondern seit Jahren ein erhebliches Umsetzungsdefizit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2024 19:00 Uhr