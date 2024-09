Personenschützer verhindern offenbar weiteres Attentat auf Trump

West Palm Beach: Der Secret Service hat nach eigenen Angaben ein Attentat auf Ex-Präsident Trump in Florida verhindert. Laut dem Sicherheitsdienst ist Trump unverletzt. Nach Polizeiangaben fielen Schüsse, als der Politiker in West Palm Beach gerade Golf spielte. Ungeklärt ist, ob nur die Personenschützer geschossen haben oder auch der mutmaßliche Attentäter. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Der Mann sei mit einer Kalaschnikow bewaffnet gewesen, hieß es. Er habe sich an der Grundstücksgrenze zu Trumps Golfklub aufgehalten und sei anschließend mit einem Auto geflohen. Kurz darauf habe man ihn in Gewahrsam nehmen können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2024 04:00 Uhr