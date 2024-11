Personalnot an bayerischen Kitas nimmt weiter zu

München: Der Personalmangel an den bayerischen Kitas hat sich weiter verschärft. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, die jetzt beim Deutschen Kitaleitungskongress vorgestellt wurde. Demnach gaben rund 83 Prozent der bayerischen Kitaleitungen an, dass sich die Not im vergangenen Jahr verschlimmert habe. Daher würde inzwischen Personal eingestellt, das noch vor einigen Jahren mangels Qualifikation nicht infrage gekommen wäre. Das pädagogische Personal arbeite bis zur Belastungsgrenze und darüber hinaus, erklärte die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, Fleischmann. Laut dem Verband zeigten die Ergebnisse, dass man den Kindern nicht die Bildungschancen ermöglichen könne, die ihnen zustehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2024 13:00 Uhr