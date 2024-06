Pegel der unteren Donau sinkt nur langsam

München: In den Hochwassergebieten in Bayern fließt das Wasser weiter nur langsam ab. Das gilt vor allem für die Donau zwischen Kehlheim und Passau. In Regensburg bereiten die durchweichten Böden nach wie vor Sorge. In Straubing musste ein Damm stabilisiert werden, weil er durchnässt war. Dazu kommt der steigende Grundwasserspiegel. Viele Landwirte klagen über große Ernte-Ausfälle durch das Hochwasser. Teilweise stünden die Anbauflächen noch immer unter Wasser, so der Bauernverband. Derweil drohen im Süden Bayerns ab morgen Abend erneut starke Regenfälle. - Wirtschaftsminister Aiwanger will heute Gespräche zur Verteilung der 100 Millionen Euro Soforthilfen führen, die der Freistaat zur Verfügung stellt. Der BR veranstaltet heute einen Spendentag zugunsten der Hochwasser-Opfer. Alle Informationen dazu im Netz unter br.de/Hochwasser

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 09:00 Uhr