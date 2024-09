Pedro Almodóvar gewinnt Goldenen Löwen in Venedig

Venedig: Beim Filmfestival hat Pedro Almodóvar den Goldenen Löwen gewonnen. Der spanische Regisseur wurde für "The Room Next Door" ausgezeichnet. Es ist sein erster auf englisch gedrehter Film, der von zwei Freundinnen erzählt, die sich mit dem Sterben auseinandersetzen. Als beste Schauspielerin ehrte die Jury die Australierin Nicole Kidman für ihre Rolle in "Babygirl". Bester Schauspieler ist laut Jury der Franzose Vincent Lindon für seine Darstellung eines alleinerziehenden Vaters im Drama "Jouer avec le feu".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2024 21:00 Uhr