Pazifik so warm wie seit 600 Jahren nicht

Mainz: Deutsche und internationale Forschende haben einen weiteren Beleg für die Erwärmung der Weltmeere gefunden. Seit mehr als 600 Jahren war der Südwestpazifik demnach nicht so warm wie heute, heißt es in einem Artikel in der Fachzeitschrift "Science Advances". Für den Blick auf die Klimageschichte nutzen die Forschenden eine besondere Korallenart nahe der Fiji-Inseln. Die riffbildende Honigwabenkoralle kann sehr alt werden und wächst durchschnittlich drei bis sechs Millimeter pro Jahr. Im Skelett der Korallen sind so Klimaveränderungen vergangener Jahrhunderte gespeichert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 08:00 Uhr