Paus plädiert für einheitliche Erzieher-Ausbildung

Berlin: Bundesfamilienministerin Paus plädiert mit Blick auf den Personalmangel für eine einheitliche Erzieher-Ausbildung. In der ARD-Sendung "Mitreden! Deutschland diskutiert" sagte sie, es gebe derzeit zu viele Hindernisse für diejenigen, die sich für den Beruf interessierten. Dazu zähle etwa, dass es in den 16 Bundesländern insgesamt mehr als 60 Ausbildungsverordnungen gebe, wie man Erzieherin oder Erzieher werden kann, so die Grünen-Politikerin. Sie hält eine stärkere Modularisierung der Ausbildung für notwendig, damit etwa verschiedene Wege in den Beruf besser aufeinander aufbauten. Um den Mangel an Arbeitskräften zu beheben, sollte man nach Meinung der Ministerin auch Quereinstiege ermöglichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2024 06:00 Uhr