Paul-Ehrlich Preis wird für Erforschung der Immunabwehr verliehen

Frankfurt: Der Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstaedter-Preis geht an die Ärztin Andrea Ablasser, den Virologen Glen Barber und den Biochemiker Zhijian "James" Chen. Das hat die Paul-Ehrlich-Stiftung bekannt gegeben. Die Forschenden aus der Schweiz und den USA haben eine sogenannte Alarmanlage in Zellen untersucht, die eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr spielt. Der Preis ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen in der Medizin. Verliehen wird er traditionell an Paul Ehrlichs Geburtstag, dem 14. März, in der Frankfurter Paulskirche. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von 120.000 Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2024 10:15 Uhr