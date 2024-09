Patientenschützer fordern zentrales Register für Behandlungsfehler

Berlin: Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert ein zentrales Register für Behandlungsfehler. Stiftungsvorstand Brysch sagte zum Welttag der Patientensicherheit, das Sicherheitsnetz sei hierzulande noch zu löchrig. So kritisierte er in der "Rheinischen Post", dass die Fehler bisher anonym erfasst würden. Um aus Fehlern zu lernen und Behandlungsrisiken zu minimieren, müssten, so Brysch, endlich alle Fakten auf den Tisch. Nach Angaben des Aktionsbündnisses Patientenschutz erlebt jeder Mensch mindestens eine Falschdiagnose in seinem Leben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2024 06:00 Uhr