Patienten laut AOK verantwortungsvoll bei telefonischer Krankschreibung

Berlin: Der AOK zufolge gehen Patienten verantwortungsvoll mit telefonischen Krankschreibungen um. Verantwortlich für den hohen Krankenstand sind nach Auffassung der Kasse vor allem psychische Erkrankungen mit besonders langen Krankschreibungen sowie ein Anstieg der Atemwegserkrankungen. Außerdem habe sich die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Anfang 2023 mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Zahl der beruflichen Fehlzeiten ausgewirkt. Dadurch würden Krankschreibungen vollständiger erfasst als vorher, ergänzt die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes Reimann. Am Wochenende hatte der Chef von Mercedes Källenius in der Süddeutschen Zeitung einen hohen Krankenstand in Deutschland beklagt und die telefonische Krankmeldung infrage gestellt. Dabei legte er nahe, dass manche ungerechtfertigt krank machten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 13:00 Uhr