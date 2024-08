Passauer Traditionswirtshaus brennt teilweise nieder

Passau: Das Traditionswirtshaus Vogl ist teilweise niedergebrannt. Wie der Passauer Stadtbrandrat Dittelmann dem BR mitteilte, hat ein Gebäude bereits in den frühen Morgenstunden gebrannt, inzwischen ist das Feuer auch auf die angrenzenden Gebäude übergesprungen. Die Löscharbeiten sind noch immer im Gange, etwa 300 Einsatzkräfte seien vor Ort, heißt es. Der Schaden soll in die Millionen gehen. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand der Brand an einer Heizanlage in der Traditionsgaststätte. Wegen der Rauchentwicklung rät die Stadt Passau den Bewohnern rund um den Brandort ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2024 13:00 Uhr