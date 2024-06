Passau will per Resolution weiteren Hochwasserschutz voranbringen

Passau: Als Konsequenz aus dem jüngsten Hochwasser fordert Passaus Oberbürgermeister Dupper von der Staatsregierung, weitere Schutzmaßnahmen nun schnellstmöglich umzusetzen. Der SPD-Politiker will dazu heute eine entsprechende Resolution auf den Weg bringen. Darin geht es um eine Studie, deren Ergebnisse vor einem Jahr vorgestellt wurden. Wissenschaftler schlagen vor, entlang der Donau weitere Flutpolder zu bauen und am Inn Deiche zurückzuverlegen. Laut der Studie würden diese Maßnahmen die Hochwassergefahr in Passau entschärfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2024 10:00 Uhr