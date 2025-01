Passagiermaschine kollidiert mit Helikopter über Washington

Washington: In der US-Hauptstadt ist eine Passagiermaschine in der Luft mit einem Militärhubschrauber zusammengestoßen. An Bord des Flugzeugs befanden sich 64 Menschen. In dem Helikopter sollen sich drei Soldaten befunden haben. Laut FBI gibt es keine Hinweise auf einen Terroranschlag. Der Absturz ereignete sich in der Nähe des Potomac River. Die Maschine ist offenbar in den Fluss gestürzt. Boote der Feuerwehr suchen nach verunglückten Menschen, sie konnte nach Medienangaben inzwischen einige Leichen bergen. Überlebende, so hieß es, konnten bislang nicht gefunden werden. US-Präsident Trump erklärte, er sei umfassend über das Unglück informiert worden. Die Lage werde kontinuierlich beobachtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 06:00 Uhr